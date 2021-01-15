"Зенит" - самый популярный российский клуб в YouTube в 2020 году

Портал Deportes&Finanzas опубликовал рейтинг самых популярных российских клубов в YouTube в 2020 году.

При составлении рейтинга бралось во внимание количество взаимодействий - учитывались лайки, дизлайки, комментарии и просмотры.

Лидером рейтинга стал "Зенит" с результатом 15,4 миллиона взаимодействий. В топ-5 также попали "Спартак" (8,79 млн), ЦСКА (7,95), "Рубин" (2,79) и хоккейный "Авангард" (2,47 млн).

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