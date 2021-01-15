"Локомотив" назвал первых двух соперников на сборах в Марбелье

"Локомотив" назвал первых соперников против которых сыграет на сборах в Марбелье.

"23 января нас ждет игра против "Линкольна" из Гибралтара, а 27 января - против шведского "Эстерсунда". Остальные соперники будут названы позже. Обе игры будут транслироваться в прямом эфире на нашел YouTube-канале", - говорится в заявлении клуба.

После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ восьмое место, имея в активе 28 очков.

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