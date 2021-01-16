"Байер" проиграл "Унион Берлину"

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"Байер" проиграл "Унион Берлину"

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" уступил "Унион Берлин".

Благодаря победе "Унион" вышел на четвертое место. "Байер" по-прежнему идет третьим.

"Унион Берлин" - "Байер" 1:0

Гол: Тойхерт, 88 - 1:0

"Унион Берлин": Люте, Триммель, Хюбнер, Кнохе, Фридрих, Ленц, Андрих, Премель, Ингвартсен, Беккер (Тойхерт, 25; Рюэрсон, 90), Авонийи (Бюльтер, 76).

"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен, Баумгартлингер (Арангис, 70), Демирбай, Амири, Шик (Аларио, 70), Бэйли, Диаби.   

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