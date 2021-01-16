ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне"

ПСЖ продолжает поиски форварда на случай возможного ухода Килиана Мбаппе.

По сведениям Todofichajes, если Мбаппе все-таки уйдет в "Реал", то парижане попытаются заполучить нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна. Отмечается, что каталонцы могут пойти на продажу француза в связи со сложной финансовой ситуацией.

Контракт Гризманна с "Барсой" действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гризманна 7 голов и 5 ассистов в 23 матчах.

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