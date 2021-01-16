"Порту" и "Бенфика" не выявили победителя

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"Порту" и "Бенфика" не выявили победителя

В центральном матче 14-го тура португальской Примейры "Порту" сыграл вничью с "Бенфикой".

"Порту" занимает второе место, а "Бенфика" - третье. Оба клуба имеют в своем активе по 32 очка и отстают от лиссабонского "Спортинга" на 4 очка.

"Порту" - "Бенфика" 1:1

Голы: Гримальдо, 17 - 0:1, Тареми, 25 - 1:1

Удаление: Тареми (73).

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