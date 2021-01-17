Экс-игрок "Андерлехта" вспомнил о матче против "Зенита" при 22 градусах мороза
Экс-игрок "Андерлехта" Пабло Чаваррия поделился воспоминаниями о выездном матче против "Зенита" в декабре 2010 года.
"Я при 22 градусах мороза играл против "Зенита" в России. Уже накануне на тренировке работать было невыносимо, все ноги опухли. А фанаты на трибунах были раздеты. Похоже, они привычны к такому", - приводит слова Чаваррии El Desmarque.
Напомним, что матч между клубами, который проходил в рамках Лиги Европы, завершился победой "Зенита" со счетом 3:1.
Читайте также: Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили. | http://soccernews.ru
главное
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут
Лента новостей
-
"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Кротоне" разгромил "Беневенто", "Сассуоло" поделил очки с "Пармой"
-
"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Спартак" подтвердил переговоры с Промесом
-
Арустамян оценил выступления Миранчука в "Аталанте"
-
Хунтелаар хочет спасти "Шальке" от вылета из Бундеслиги
-
Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно"
-
Экс-игрок "Андерлехта" вспомнил о матче против "Зенита" при 22 градусах мороза
-
СМИ узнали детали контракта Манджукича с "Миланом"
-
"Атлетико" снова заинтересовался Ляказеттом
-
"Валенсия" хочет вернуть Мату
-
Румменигге: "Плакали с Гвардиолой когда он уходил"
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Ювентусом"
-
Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году
-
Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"