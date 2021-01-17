Экс-игрок "Андерлехта" вспомнил о матче против "Зенита" при 22 градусах мороза

Экс-игрок "Андерлехта" Пабло Чаваррия поделился воспоминаниями о выездном матче против "Зенита" в декабре 2010 года.

"Я при 22 градусах мороза играл против "Зенита" в России. Уже накануне на тренировке работать было невыносимо, все ноги опухли. А фанаты на трибунах были раздеты. Похоже, они привычны к такому", - приводит слова Чаваррии El Desmarque.

Напомним, что матч между клубами, который проходил в рамках Лиги Европы, завершился победой "Зенита" со счетом 3:1.

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