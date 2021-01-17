Хунтелаар хочет спасти "Шальке" от вылета из Бундеслиги

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Хунтелаар хочет спасти "Шальке" от вылета из Бундеслиги

Форвард "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар намерен вернуться в "Шальке".

По сведениям Bild, 37-летний футболист должен объявить о своем решении после сегодняшней игры против "Фейеноорда". Отмечается, что Хунтелаар решил вернуться в "Шальке", чтобы спасти клуб от вылета из Бундеслиги.

Голландец выступал за "Шальке" с 2010 по 2017 год. За это время он провел 175 игр и забил 82 гола.

В текущем сезоне после 15 туров "Шальке" занимает в чемпионате последнее место, имея в активе 7 очков.

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