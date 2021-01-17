Арустамян оценил выступления Миранчука в "Аталанте"

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Арустамян оценил выступления Миранчука в "Аталанте"

Журналист Нобель Арустамян высказался об игре Алексея Миранчука в "Аталанте".

"Миранчук смог забить в Кубке Италии, а мы верим, что сегодня он выйдет на поле в матче против "Дженоа" Эльдора Шомуродова. Миранчук продолжает адаптироваться. Ближайшие недели могут стать переломными для Алексея. На следующей неделе ему ехать в гости к "Удинезе", а затем к "Милану".

Можно сказать, что Миранчук попал в другой мир. Последние месяцы для него - это очень много беговой работы, часы в зале. Такого не было в России. Уже внешне наблюдается, что Алексей становится другим, его хотят адаптировать к европейскому футболу. Самое главное для него - терпеть, ждать и работать. Когда он получает свой шанс, то использует его.

Слышал, что были попытки запустить процесс его возвращения в Россию. Такие слухи и разговоры циркулировали, однако уверен, что за ними ничего не стоит. Чтобы реализовать свой талант в Италии, Миранчуку необходимы выдержка, стабильность и доверие. На это могут уйти еще месяцы - на это время у Алексея действительно есть", - заявил Арустамян.

Миранчук провел за "Аталанту" 11 матчей и забил три гола.    

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