"Спартак" подтвердил переговоры с Промесом

Вингер "Аякса" Квинси Промес может вернуться в "Спартак".

"Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут", - приводит слова главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисова "Р-Спорт".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Ранее сообщалось, что 29-летний голландец не против завершить карьеру в России.

В текущем сезоне на счету Промеса шесть голов и один ассист в 21 игре.

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