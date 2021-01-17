"Спартак" подтвердил переговоры с Промесом
Вингер "Аякса" Квинси Промес может вернуться в "Спартак".
"Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут", - приводит слова главы департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисова "Р-Спорт".
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Ранее сообщалось, что 29-летний голландец не против завершить карьеру в России.
В текущем сезоне на счету Промеса шесть голов и один ассист в 21 игре.
Читайте также: "Аякс" не хочет отдавать Промеса в аренду "Спартаку". | http://soccernews.ru
главное
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Месси выйдет на финал Суперкубка Испании с первых минут
Лента новостей
-
"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Кротоне" разгромил "Беневенто", "Сассуоло" поделил очки с "Пармой"
-
"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Спартак" подтвердил переговоры с Промесом
-
Арустамян оценил выступления Миранчука в "Аталанте"
-
Хунтелаар хочет спасти "Шальке" от вылета из Бундеслиги
-
Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно"
-
Экс-игрок "Андерлехта" вспомнил о матче против "Зенита" при 22 градусах мороза
-
СМИ узнали детали контракта Манджукича с "Миланом"
-
"Атлетико" снова заинтересовался Ляказеттом
-
"Валенсия" хочет вернуть Мату
-
Румменигге: "Плакали с Гвардиолой когда он уходил"
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Ювентусом"
-
Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
-
"Реал" предложил Рамосу годичный контракт со сниженной на 10% зарплатой
-
Назван самый популярный клуб России в Instagram в 2020 году
-
Фернандо Торрес стал тренером дубля "Атлетико"