Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче против "Фрайбурга".

Таким образом, 32-летний поляк забил 21-й гол в 15 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги.

Как сообщает OptaFranz, Левандовски стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который смог забить 21 гол в первой части сезона.

Всего в этом сезоне на счету футболиста 24 гола и 6 ассистов в 21 игре.

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