Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Теги бавария мюнхенроберт левандовскистатистика

Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче против "Фрайбурга".

Таким образом, 32-летний поляк забил 21-й гол в 15 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги.

Как сообщает OptaFranz, Левандовски стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который смог забить 21 гол в первой части сезона.

Всего в этом сезоне на счету футболиста 24 гола и 6 ассистов в 21 игре.

Читайте также: Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов