ПСЖ не вёл переговоров с Серхио Рамосом

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ПСЖ не вёл переговоров с Серхио Рамосом

ПСЖ не собирается подписывать капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Как сообщает Get French Football News, парижане даже не контактировали с игроком, так как между "Реалом" и ПСЖ заключено джентльменское соглашение, которое не позволяет им переманивать футболистов друг у друга.

Трансфер футболистов между клубами возможен только в случае явного предложения от одной из сторон.

Напомним, что ближайшим летом у Рамоса истекает контракт с клубом и пока нет продвижения в переговорах о его продлении.

В текущем сезоне Рамос провел 18 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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