"Генк" вступил в борьбу за нападающего ЦСКА

Бельгийский "Генк" проявляет интерес к форварду ЦСКА Адольфо Гайчу.

По сведениям Voetbal24, бельгийский клуб готов подписать 21-летнего аргентинца, если клуб покинет Пол Онуачу, которым интересуется "Лион".

Ранее сообщалось, что в услугах Гайча также заинтересованы "Дженоа" и "Унион Берлин".

ЦСКА приобрел игрока летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В составе "армейцев" он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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