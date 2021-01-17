"Генк" вступил в борьбу за нападающего ЦСКА
Бельгийский "Генк" проявляет интерес к форварду ЦСКА Адольфо Гайчу.
По сведениям Voetbal24, бельгийский клуб готов подписать 21-летнего аргентинца, если клуб покинет Пол Онуачу, которым интересуется "Лион".
Ранее сообщалось, что в услугах Гайча также заинтересованы "Дженоа" и "Унион Берлин".
ЦСКА приобрел игрока летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В составе "армейцев" он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист.
Читайте также: Адольфо Гайч готов перейти в "Дженоа". | http://soccernews.ru
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|29
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|Шарлеруа
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|4
|Антверпен
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|Стандард Льеж
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|Андерлехт
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|43
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|Зульте-Варегем
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|Мукрон Перувелз
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|Сент-Трюйден
|29
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