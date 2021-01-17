Экс-игрок "Барселоны" Артур сравнил Роналду и Месси

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Экс-игрок "Барселоны" Артур сравнил Роналду и Месси

Хавбек "Ювентуса" Артур Рамос высказался о Криштиану Роналду и о экс-партнере по "Барселоне" Лионеле Месси.

"Каждый по-разному проявляют лидерские качества. Месси проявляет их скорее жестами, хотя так и не скажешь. Многие считают, что нет, однако на поле, когда у него мяч, чувствуется его жажда забить, желание выиграть. Это его способ.

Криштиану больше выражает себя. Жестами, словами. И, понятно, когда он принимает мяч, то хочет забить и так далее. Он хорошо общается со всеми в раздевалке, дает советы. Возможно, все проще из-за языка. Я не бываю у него дома на кофе, однако у нас хорошие отношения.

Кого бы из них выбрал бы капитаном? Трудно ответить. И тот, и другой могут забить по пять голов. Оба хорошие лидеры. Однако выберу Роналду, я играю с ним вместе", - приводит слова Артура ESPN.

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