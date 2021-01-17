Экс-игрок "Барселоны" Артур сравнил Роналду и Месси
Хавбек "Ювентуса" Артур Рамос высказался о Криштиану Роналду и о экс-партнере по "Барселоне" Лионеле Месси.
"Каждый по-разному проявляют лидерские качества. Месси проявляет их скорее жестами, хотя так и не скажешь. Многие считают, что нет, однако на поле, когда у него мяч, чувствуется его жажда забить, желание выиграть. Это его способ.
Криштиану больше выражает себя. Жестами, словами. И, понятно, когда он принимает мяч, то хочет забить и так далее. Он хорошо общается со всеми в раздевалке, дает советы. Возможно, все проще из-за языка. Я не бываю у него дома на кофе, однако у нас хорошие отношения.
Кого бы из них выбрал бы капитаном? Трудно ответить. И тот, и другой могут забить по пять голов. Оба хорошие лидеры. Однако выберу Роналду, я играю с ним вместе", - приводит слова Артура ESPN.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14