Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала"
Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к переходу в "Фенербахче".
По сведениям Sky Sports, 32-летний игрок уже попрощался с одноклубниками и сотрудниками "канониров". В ближайшее время Озил отправится в Турцию, где его ожидает медобследование и подписание контракта.
Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года. Он провел 254 игры, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.
Напомним, что Озил не появлялся на поле с марта 2020 года.
Читайте также: Озил намекнул на переход в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
главное
-
Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом"
-
"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"
-
В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча
Лента новостей
-
Алли хочет отправиться в аренду в ПСЖ
-
Геркус снимется с выборов президента ФНЛ
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Лилль" в компенсированное время вырвал победу над "Реймсом" и догнал по очкам ПСЖ
-
"Милан" договорился об аренде защитника "Челси"
-
Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала"
-
Экс-игрок "Барселоны" Артур сравнил Роналду и Месси
-
"Генк" вступил в борьбу за нападающего ЦСКА
-
ПСЖ не вёл переговоров с Серхио Рамосом
-
Голы Левандовски и Мюллера принесли "Баварии" победу над "Фрайбургом"
-
"Ренн" на выезде одолел "Брест" и другие результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Кротоне" разгромил "Беневенто", "Сассуоло" поделил очки с "Пармой"
-
"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Бундеслиге
-
"Спартак" подтвердил переговоры с Промесом
-
Арустамян оценил выступления Миранчука в "Аталанте"
-
Хунтелаар хочет спасти "Шальке" от вылета из Бундеслиги
-
Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно"
-
Экс-игрок "Андерлехта" вспомнил о матче против "Зенита" при 22 градусах мороза
-
СМИ узнали детали контракта Манджукича с "Миланом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18