Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к переходу в "Фенербахче".

По сведениям Sky Sports, 32-летний игрок уже попрощался с одноклубниками и сотрудниками "канониров". В ближайшее время Озил отправится в Турцию, где его ожидает медобследование и подписание контракта.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года. Он провел 254 игры, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.

Напомним, что Озил не появлялся на поле с марта 2020 года.

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