Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала"

Теги арсенал лондонмесут озилфенербахче

Озил попрощался с футболистами и сотрудниками "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к переходу в "Фенербахче".

По сведениям Sky Sports, 32-летний игрок уже попрощался с одноклубниками и сотрудниками "канониров". В ближайшее время Озил отправится в Турцию, где его ожидает медобследование и подписание контракта.

Озил выступал за "Арсенал" с 2013 года. Он провел 254 игры, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.   

Напомним, что Озил не появлялся на поле с марта 2020 года.

Читайте также: Озил намекнул на переход в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов