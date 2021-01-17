Клопп прокомментировал ничью с "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о матче против "Манчестер Юнайтед" (0:0).

"Если бы мы победили со счетом 1:0, то я бы сказал, что все хорошо. "Манчестер Юнайтед" тоже создавал моменты. Они сейчас в хорошей форме. В первой половине матча мы прекрасно контратаковали, бли отличные передачи. Однако мы не смогли забить. Это самое главное в футболе. После перерыва стали играть более открыто. "МЮ" создал два опасных момента.

Я доволен игрой. Было много отличных индивидуальных моментов, и в целом команда играла хорошо. Не тот результат, которого мы хотели, а тот, который мы получили", - приводит слова Клоппа ВВС.

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