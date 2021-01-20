Кокорин - приоритетный вариант для "Фиорентины"
"Фиорентина" по-прежнему проявляет интерес к форварду "Спартака" Александру Кокорину.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, для "фиалок" покупка Кокорина является приоритетным вариантом усиления атаки. Альтернативный вариант - нападающий "Вест Хэма" Фелипе Андерсон.
Напомним, что осенью 2020 года "Фиорентина" готова была приобрести Кокорина за 7 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Кокорина два гола и один ассист в 10 играх.
Читайте также: Агент Кокорина высказался об интересе итальянских клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сетьен по-прежнему ждет компенсации от "Барселоны"
-
Генич высказался о возможной реформе РПЛ
-
Президент "Реала" пообщался с Роналду в Турине
-
Шевченко рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2020
-
Футболист "Лацио" Луис Альберто был экстренно госпитализирован
-
"Разогревает бутсы в микроволновке": Хавбек "Челси" Маунт рассказал о шутках внутри команды
-
Президенты "Ювентуса" и "Реала" провели встречу в Турине
-
"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира "Саутгемптона"
-
Рауль заболел коронавирусом
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о Суперлиге
-
"Ахмат" подписал словацкого форварда
-
Кокорин - приоритетный вариант для "Фиорентины"
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером
-
"Севилья" на выезде была сильнее "Алевеса"
-
"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой
-
1
Сане назвал двух своих любимых игроков на позиции "десятки"
-
Гаттузо: "Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец"
-
"Хоффенхайм" и "Вольфсбург" побеждают на выезде
-
"Байер" дома победил "Боруссию" Дортмунд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17