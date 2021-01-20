Кокорин - приоритетный вариант для "Фиорентины"

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Кокорин - приоритетный вариант для "Фиорентины"

"Фиорентина" по-прежнему проявляет интерес к форварду "Спартака" Александру Кокорину.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, для "фиалок" покупка Кокорина является приоритетным вариантом усиления атаки. Альтернативный вариант - нападающий "Вест Хэма" Фелипе Андерсон.

Напомним, что осенью 2020 года "Фиорентина" готова была приобрести Кокорина за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кокорина два гола и один ассист в 10 играх.

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