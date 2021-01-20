"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира "Саутгемптона"

Форвард "Саутгемптона" Дэнни Ингс все еще входит в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям Eurosport, "Шпоры" попытаются заполучить 28-летнего игрока ближайшим летом. Напомним, что "Тоттенхэм" интересовался Ингсом прошлым летом, однако в итоге взял в аренду Карлоса Винисиуса.

Контракт Ингса с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Ингс является лучшим бомбардиром "Саутгемптона" в этом сезоне. На его счету 7 голов в 13 играх.

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