ПСЖ готов заплатить 25 миллионов евро за защитника "Барселоны"

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ПСЖ готов заплатить 25 миллионов евро за защитника "Барселоны"

ПСЖ хочет подписать правого защитника "Барселоны" Эмерсона.

По сведениям Sport.es, парижане готовы предложить за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро.

"Барселона" приобрела Эмерсона летом 2019 года, однако дебютировать за каталонцев игроку так и не удалось. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Последние два сезона Эмерсон проводит в аренде в "Бетисе", за который сыграл 51 матч, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

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