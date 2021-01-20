"Бенфика" сообщила о вспышке коронавируса в команде

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"Бенфика" сообщила о вспышке коронавируса в команде

В "Бенфике" выявлено пять случаев заболевания коронавирусом среди футболистов.

Как сообщает сайт клуба, в субботу заболевание было обнаружено у Луки Вальдшмидта, а в понедельник - у Жилберто, Яна Вертонгена, Алекса Гримальдо и Диогу Гонсалвеша.

Отмечается, что всю команду могут отправить на двухнедельный карантин.

После 14 туров "Бенфика" идет в португальской Примейре на третьем месте.

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