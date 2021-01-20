"Роме" грозит техническое поражение в матче со "Специей". Римский клуб уже вылетел из Кубка Италии

Теги ромаспецияпаулу фонсека

"Роме" грозит техническое поражение в матче со "Специей". Римский клуб уже вылетел из Кубка Италии

"Рома" может получить техническое поражение в матче Кубка Италии против "Специи" (2:4), который она и так проиграла.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" превысили допустимое количество замен. Наставник римлян Паулу Фонсека провел четыре замены в основное время и две - в экстра-таймах.

Напомним, что ранее ФИФА вводила правило дополнительной замены в экстра-таймах, но в регламенте Кубка Италии говорится, что клуб в дополнительное время получает дополнительный временной слот для замены, но не дополнительную замену, максимальное число которых остается прежним - пять.

Читайте также: "Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов