"Роме" грозит техническое поражение в матче со "Специей". Римский клуб уже вылетел из Кубка Италии
"Рома" может получить техническое поражение в матче Кубка Италии против "Специи" (2:4), который она и так проиграла.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" превысили допустимое количество замен. Наставник римлян Паулу Фонсека провел четыре замены в основное время и две - в экстра-таймах.
Напомним, что ранее ФИФА вводила правило дополнительной замены в экстра-таймах, но в регламенте Кубка Италии говорится, что клуб в дополнительное время получает дополнительный временной слот для замены, но не дополнительную замену, максимальное число которых остается прежним - пять.
Читайте также: "Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером. | http://soccernews.ru
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