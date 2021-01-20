Ловрен рассказал, в чем Ракицкий превосходит ван Дейка

Теги зенит санкт-петербургдеян ловренярослав ракицкийвирджил ван дейкливерпуль

Ловрен рассказал, в чем Ракицкий превосходит ван Дейка

Защитник "Зенита" Деян Ловрен сравнил одноклубника Ярослава Ракицкого с Вирджилом ван Дейком из "Ливерпуля".

"У Ракицкого просто фантастическая левая нога. Фантастическая! Думаю, что даже правая нога ван Дейка не сравнится с левой Ракицкого. Честно! Очень трудно найти футболиста с такой техникой левой ноги", - приводит слова Ловрена "Матч ТВ".

В этом сезоне Ракицкий провел 22 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: Ловрен назвал одну из самых больших проблем РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов