Ловрен рассказал, в чем Ракицкий превосходит ван Дейка
Защитник "Зенита" Деян Ловрен сравнил одноклубника Ярослава Ракицкого с Вирджилом ван Дейком из "Ливерпуля".
"У Ракицкого просто фантастическая левая нога. Фантастическая! Думаю, что даже правая нога ван Дейка не сравнится с левой Ракицкого. Честно! Очень трудно найти футболиста с такой техникой левой ноги", - приводит слова Ловрена "Матч ТВ".
В этом сезоне Ракицкий провел 22 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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