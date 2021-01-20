СМИ узнали, кто является инициатором трансфера Алехандро Гомеса в "Интер"

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СМИ узнали, кто является инициатором трансфера Алехандро Гомеса в "Интер"

"Интер" хочет приобрести форварда "Аталанты" Алехандро Гомеса.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, на покупке 32-летнего аргентинца настаивает тренер "нерадзурри" Антонио Конте. Футболист намерен покинуть "Аталанту" из-за испортившихся отношений с наставником Джаном Пьеро Гасперини.

Отметим, что трансферная стоимость Гомеса оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Гомеса пять голов и четыре ассиста в 16 играх.

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