Клопп высказался о результатах "Ливерпуля"

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Клопп высказался о результатах "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о неудачных выступлениях своей команды.

"Мы концентрируемся на физической форме в последних матчах. Игра "Ливерпуля" постоянно подвергается пристальному вниманию. Такое давление, такой интерес к нашему клубу - это привилегия.

Однако нам не нужно обращать на это внимание. Мы должны сфокусироваться на своих проблемах. Мы и есть решение этих проблем. Не стоит отрицать, что у "Ливерпуля" сложный период. Это всего лишь проблема, которую нам предстоит решить", - цитирует Клоппа сайт клуба.

После 18 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на четвертом месте.

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