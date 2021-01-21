Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы и Лунева, которые заразились коронавирусом

Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о самочувствии голкипера Андрея Лунева и форварда Артема Дзюбы.

"Пока все без изменений. Они нормально себя чувствуют. Ждем, когда они сдадут отрицательные тесты на коронавирус, чтобы они смогли приехать к нам на сборы", - приводит слова Семака Sport24.

Напомним, что коронавирус у футболистов был обнаружен 14 января. 15 января "Зенит" отправился на сборы в Дубай.

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