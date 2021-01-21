ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга"

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ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга"

Хавбек "Ольборга" Педру Феррейра попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям "Чемпионат", "армейцы" попытаются заполучить 23-летнего опорного полузащитника в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что трансферная стоимость португальца оценивается в полмиллиона евро.

В нынешнем сезоне Феррейра сыграл 13 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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