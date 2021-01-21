"Монако" объявил о трансфере вингера "Брюгге"

Вингер "Брюгге" Крепин Дьятта стал игроком "Монако".

Как сообщает сайт клуба, с 21-летним сенегальцем был подписан контракт до лета 2025 года. Стоимость сделки составила 20 миллионов евро.

Дьятта играл за "Брюгге" с 2018 года. За это время он провел 95 игр, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

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