Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"

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Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Эйбаром".

"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 7 очков. При этом у мадридского клуба есть две игры в запасе.

"Эйбар" - "Атлетико" 1:2

Голы: Дмитрович (пен), 12 - 1:0, Суарес, 40 - 1:1, Суарес (пен), 89 - 1:2

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Бигас, Посо, Альварес, Инуи, Диоп (Леон, 90), Экспосито, Кике Гарсия, Муто (Энрик, 77).

"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько, Хименес, Фелипе, Лемар (Жоау Феликс, 46), Карраско, Сауль, Льоренте, Корреа (Торрейра, 46), Суарес (Кондогбиа, 90).

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