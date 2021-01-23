"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Ницца" добыла выездную победу над "Лансом".
"Ланс" по-прежнему занимает седьмое место, а "Ницца" поднялась на 13-е.
"Ланс" - "Ницца" 0:1
Гол: Аталь, 49 - 0:1
"Ланс": Лека, Мишлен (Морисьо, 74), Фортеш, Медина, Бура, Каюзак, Дукуре (Фофана, 59), Какута (Калимуэндо, 59), Гради (Клосс, 61), Ганаго, Сотока (Банза, 59).
"Ницца": Бенитес, Аталь (Лотомба, 51), Бамбу, Салиба, Камара, Ле-Мелу, Рен-Аделаид, Будауи, Данилюк, Гуири (Ндойе, 86), Дольберг (Маолида, 76).
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