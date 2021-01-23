ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы"

Хавбек "Ниццы" Данило Барбоза близок к переходу в ЦСКА.

Как сообщает Le10sport, "армейцы" согласовали аренду 24-летнего бразильца до конца сезона с возможностью выкупа за 10 миллионов евро.

Напомним, что за полгода в ЦСКА Данило заработает 1,6 миллиона евро.

В этом сезоне Данило принял участие в пяти играх, но результативными действиями не отличился.

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