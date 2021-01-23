"Лацио" нацелился на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, находящийся в аренде в "Бенфике", попал в сферу интересов "Лацио".

По сведениям The Laziali, римляне хотят подписать 21-летнего француза на замену Луису Фелипе, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

"Бенфика" арендовала Тодибо на два сезона, однако игрок принял участие всего в двух матчах.

Напомним, что прошлый сезон Тодибо провел в аренде в "Шальке".

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