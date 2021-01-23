"Лацио" нацелился на защитника "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, находящийся в аренде в "Бенфике", попал в сферу интересов "Лацио".
По сведениям The Laziali, римляне хотят подписать 21-летнего француза на замену Луису Фелипе, который выбыл на длительный срок из-за травмы.
"Бенфика" арендовала Тодибо на два сезона, однако игрок принял участие всего в двух матчах.
Напомним, что прошлый сезон Тодибо провел в аренде в "Шальке".
Читайте также: "Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы"
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
-
"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
-
Шведский защитник Дагерстол перешёл в клуб РПЛ
Лента новостей
-
Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью"
-
Агент Данило опровергает соглашение с ЦСКА по аренде игрока
-
Товарищеские матчи: "Локомотив" разобрался с "Велесом", ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов
-
Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции
-
"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги
-
"Бетис" вырвал ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Де Лигт выздоровел от коронавируса
-
"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
"Лацио" нацелился на защитника "Барселоны"
-
ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы"
-
Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
-
"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
-
Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом
-
"Реал" подыскивает замену Менди
-
Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"
-
Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
-
Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова
-
Томори обратился к болельщикам "Милана"
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17