"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии

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"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Челтенхэмом".

Таким образом, "горожане" прошли в 1/8 финала, где встретятся с "Суонси".

"Челтенхэм" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Мэй, 59 - 1:0,  Фоден, 81 - 1:1, Габриэл Жезус, 84 - 1:2, Ферран Торрес, 90 - 1:3

"Челтенхэм": Гриффитс, Тозер, Рэглен, Бойл, Фристоун, Томас, Блэр, Клементс (Аддаи, 89), Азаз (Уильямс, 81), Мэй, Ллойд (Лонг, 69).

"Манчестер Сити": Стеффен, Эрик Гарсия, Менди (Жоау Канселу, 77), Харвуд-Беллис (Рубен Диаш, 68), Лапорт, Фоден, Фернандиньо, Ферран Торрес, Дойл (Гюндоган, 68), Марез, Габриэл Жезус.

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