"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Челтенхэмом".
Таким образом, "горожане" прошли в 1/8 финала, где встретятся с "Суонси".
"Челтенхэм" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Мэй, 59 - 1:0, Фоден, 81 - 1:1, Габриэл Жезус, 84 - 1:2, Ферран Торрес, 90 - 1:3
"Челтенхэм": Гриффитс, Тозер, Рэглен, Бойл, Фристоун, Томас, Блэр, Клементс (Аддаи, 89), Азаз (Уильямс, 81), Мэй, Ллойд (Лонг, 69).
"Манчестер Сити": Стеффен, Эрик Гарсия, Менди (Жоау Канселу, 77), Харвуд-Беллис (Рубен Диаш, 68), Лапорт, Фоден, Фернандиньо, Ферран Торрес, Дойл (Гюндоган, 68), Марез, Габриэл Жезус.
Читайте также: "Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью"
-
Агент Данило опровергает соглашение с ЦСКА по аренде игрока
-
Товарищеские матчи: "Локомотив" разобрался с "Велесом", ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов
-
Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции
-
"Герта" проиграла "Вердеру" в матче Бундеслиги
-
"Бетис" вырвал ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
-
"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Де Лигт выздоровел от коронавируса
-
"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
"Лацио" нацелился на защитника "Барселоны"
-
ЦСКА согласовал аренду хавбека "Ниццы"
-
Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
-
"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
-
Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом
-
"Реал" подыскивает замену Менди
-
Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"
-
Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
-
Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова
-
Томори обратился к болельщикам "Милана"
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18