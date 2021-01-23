"Бетис" вырвал ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
В рамках 20-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" упустил победу над "Бетисом".
"Сосьедад" так и остался на шестой позиции, а "Бетис" - на восьмой.
"Реал Сосьедад" - "Бетис" 2:2
Голы: Исак, 48 - 1:0, Ойарсабаль, 57 - 2:0, Каналес, 85 - 2:1, Хоакин, 90 - 2:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Сальдуа, 66), Монреаль, Субельдия, Мерино (Субименди, 77), Гевара, Ойарсабаль (Барренечеа, 78), Гуриди, Порту (Янузай, 83), Исак (Баутиста, 83).
"Бетис": Роблес, Миранда, Руис, Манди, Эмерсон, Каналес, Акуоку (Вильям Карвалью, 56), Лайнес (Родри, 66), Гуардадо (Тельо, 56), Фекир (Хоакин, 77), Морон (Санабрия, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14