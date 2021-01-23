"Бетис" вырвал ничью в матче с "Реал Сосьедадом"

В рамках 20-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" упустил победу над "Бетисом".

"Сосьедад" так и остался на шестой позиции, а "Бетис" - на восьмой.

"Реал Сосьедад" - "Бетис" 2:2

Голы: Исак, 48 - 1:0, Ойарсабаль, 57 - 2:0, Каналес, 85 - 2:1, Хоакин, 90 - 2:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Сальдуа, 66), Монреаль, Субельдия, Мерино (Субименди, 77), Гевара, Ойарсабаль (Барренечеа, 78), Гуриди, Порту (Янузай, 83), Исак (Баутиста, 83).

"Бетис": Роблес, Миранда, Руис, Манди, Эмерсон, Каналес, Акуоку (Вильям Карвалью, 56), Лайнес (Родри, 66), Гуардадо (Тельо, 56), Фекир (Хоакин, 77), Морон (Санабрия, 67).

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