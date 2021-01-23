Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции

Теги франциядидье дешамзинедин зиданреал мадрид

Дешам рассказал, кто может заменить его на посту тренера сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не исключает, что его сменщиком может стать тренер "Реала" Зинедин Зидан.

"Я понимаю, что это вопрос будет подниматься снова и снова, в этом есть смысл. С того момента, как он стал клубным тренером, Зидан может пройти полный цикл. Зизу - это Зизу. Он был частью нашей сборной, ключевым элементом. После всего, что он сделал... Зизу - это Зизу", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Зидан и Дешам вместе выступали за сборную Франции с 1994 по 2000 год и становились чемпионами мира и Европы.

Читайте также: Дешам рассказал, почему не вызывает Бензема в сборную Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Челтенхэм" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов