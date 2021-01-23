Агент Данило опровергает соглашение с ЦСКА по аренде игрока

Федерико Пасторелло, агент хавбека "Ниццы" Данило Барбозы, высказался о переговорах с ЦСКА.

"Они проявляют интерес, однако пока ничего больше. Пока нет никаких соглашений, однако посмотрим, что будет на следующей неделе", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился об аренде бразильца с правом выкупа за 10 миллионов евро.

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