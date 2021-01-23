Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью"

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Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини отреагировал на информацию, что хавбек Алехандро Гомес перейдет в "Севилью".

"Еще не знаю. Куда бы Гомес ни ушел, желаю ему всего наилучшего", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" отказалась продавать игрока в итальянские топ-клубы.

В текущем сезоне на счету Гомеса пять голов и четыре результативные передачи в 16 играх.

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