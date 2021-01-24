Куман оценил игру Гризманна в последних матчах
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался об игре нападающего Антуана Гризманна.
"Не только Гризманн должен сделать шаг вперед, нам нельзя сильно давить на него. Он всегда выкладывается на полную. Он отлично играл в последних играх и забил два гола в финале Суперкубка Испании.
Однако мы ждем голов и от других футболистов, мы не должны фокусироваться только на Гризманне", - приводит слова Кумана Marca.
В этом сезоне на счету Гризманна 9 голов и 5 ассистов в 25 матчах.
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