Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Марсель".
Отметим, что Александр Головин появился на поле на 46-й минуте и сделал две голевые передачи.
"Монако" с 39 очками занимает в чемпионате четвертое место.
"Монако" - "Марсель" 3:1
Голы: Радонич, 12 - 0:1, Марипан, 47 - 1:1, Тчуамени, 75 - 2:1, Йоветич, 90 - 3:1
"Монако": Лекомт, Агиляр (Головин, 46), Сидибе, Марипан, Кайо Энрике, Фофана, Тчуамени, Диоп (Диатта, 68), Бадиашиле, Бен-Йеддер (Йоветич, 78), Фолланд (Пеллегри, 90).
"Марсель": Манданда, Лирола, Балерди, Альваро Гонсалес, Сакаи, Радонич (Пайет, 68), Гуйе, Товен (Жермен, 67), Кюизанс (Кауи, 76), Чалета-Цар, Бенедетто (Милик, 59).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13