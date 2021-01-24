Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

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Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Марсель".

Отметим, что Александр Головин появился на поле на 46-й минуте и сделал две голевые передачи.

"Монако" с 39 очками занимает в чемпионате четвертое место.

"Монако" - "Марсель" 3:1

Голы: Радонич, 12 - 0:1, Марипан, 47 - 1:1, Тчуамени, 75 - 2:1, Йоветич, 90 - 3:1

"Монако": Лекомт, Агиляр (Головин, 46), Сидибе, Марипан, Кайо Энрике, Фофана, Тчуамени, Диоп (Диатта, 68), Бадиашиле, Бен-Йеддер (Йоветич, 78), Фолланд (Пеллегри, 90).

"Марсель": Манданда, Лирола, Балерди, Альваро Гонсалес, Сакаи, Радонич (Пайет, 68), Гуйе, Товен (Жермен, 67), Кюизанс (Кауи, 76), Чалета-Цар, Бенедетто (Милик, 59).

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