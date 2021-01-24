"Астон Вилла" победила "Ньюкасл" в перенесенном матче АПЛ

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"Астон Вилла" победила "Ньюкасл" в перенесенном матче АПЛ

В перенесенном матче 11-го тура АПЛ "Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл".

"Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Уоткинс, 13 - 1:0, Траоре, 42 - 2:0

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Накамба, Дуглас Луис, Грилиш (Рэмзи, 88), Баркли (Эль-Гази, 80), Траоре (Трезеге, 80), Уоткинс.

"Ньюкасл": Дарлоу, Льюис, Манкильо (Сен-Максимен, 71), Ласселс, Шер, Шелви, Хендрик, Альмирон (Гэйл, 81), Хэйден, Кэрролл (Фрэйзер, 71), Уилсон.    

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