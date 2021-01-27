Кокорин: "С детства понимаю, что значит быть в "Фиорентине"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин поделился эмоциями о своем переходе в итальянский клуб.

"Я рад, что стал футболистом "Фиорентины". Надеюсь, что мне удастся продемонстрировать свои лучшие качества и принести много голов и побед. С детства понимаю, что значит быть в "Фиорентине". У клуба большая история.

Мечты? Побеждать с командой, забивать голы, радовать болельщиков. Я начал учить итальянский с женой и ребенком. Надеюсь, вскоре мы поговорим с вами по-итальянски", - приводит слова Кокорина твиттер клуба.

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