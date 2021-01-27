Кокорин высказался о влиянии тюремного заключения на карьеру

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Кокорин высказался о влиянии тюремного заключения на карьеру

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин на своей первой пресс-конференции высказался на тему своего тюремного заключения.

"Я уже понес за это наказание. Да, я совершил ошибку. Хочу ярлык "Бэд боя" в хорошем смысле перенести на футбольное поле. Та история уже забыта, а сейчас началась новая страница в моей карьере. Я приехал в новую страну и постараюсь ответить на ту историю на поле", - заявил Кокорин.

Напомним, что за драку в центре Москвы Кокорин был осужден на полтора года. После 11 месяцев колонии Кокорин был выпущен на свободу по УДО.

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