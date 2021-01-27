Долг "Реала" вырос почти до миллиарда евро

Долг "Реала", также как и у "Барселоны", значительно вырос за время пандемии коронавируса.

По сведениям Sport.es, на конец сезона 2019/20 валовой долг "сливочных" составляет 901 миллион евро, а чистый долг - 355 миллионов.

Напомним, что чистый долг "Барсы" составляет 488 миллионов евро. Однако несмотря на разницу цифр, "Реал" также находится в опасной ситуации.

После 20 туров "Реал" идет в Примере на втором месте, отставая от "Атлетико" на 7 очков. "Барса" идет третьей и отстает от "Реала" на 3 очка.

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