"Тоттенхэм" нацелился на экс-игрока "Спартака"
Защитник "Наполи" Никола Максимович попал в сферу интересов "Тоттенхэма".
Как сообщает Goal.com, "шпоры" могут подписать 29-летнего серба ближайшим летом, когда у него завершится контракт с неаполитанцами.
Напомним, что в 2018 году Максимович находился в аренде в "Спартаке", где провел 11 матчей.
В этом сезоне Максимович принял участие в 14 играх, однако результативными действиями не отличился.
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|Борнмут
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