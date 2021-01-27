"Тоттенхэм" нацелился на экс-игрока "Спартака"

Защитник "Наполи" Никола Максимович попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Goal.com, "шпоры" могут подписать 29-летнего серба ближайшим летом, когда у него завершится контракт с неаполитанцами.

Напомним, что в 2018 году Максимович находился в аренде в "Спартаке", где провел 11 матчей.

В этом сезоне Максимович принял участие в 14 играх, однако результативными действиями не отличился.

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