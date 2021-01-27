ЦСКА исключил Гайча из заявки

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к уходу из клуба.

Сообщается, что 21-летний аргентинец был исключен из заявки "армейцев" на официальном сайте РПЛ.

Напомним, что Гайч отправился в Италию для прохождения медобследования в "Беневенто".

В этом сезоне Гайч провел 18 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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