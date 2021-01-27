"Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии

Теги лациоаталантаалексей миранчук

"Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии

"Аталанта" в твиттере выложила командное фото после победы над "Лацио" (3:2) в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

Отметим, что на фото присутствует россиянин Алексей Миранчук, забивший в матче победный гол.

В полуфинале "Аталанта" встретится с победителем пары "Наполи" - "Специя".

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