"Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии
"Аталанта" в твиттере выложила командное фото после победы над "Лацио" (3:2) в рамках четвертьфинала Кубка Италии.
Отметим, что на фото присутствует россиянин Алексей Миранчук, забивший в матче победный гол.
В полуфинале "Аталанта" встретится с победителем пары "Наполи" - "Специя".
Читайте также: Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17