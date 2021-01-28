Экс-игрок "Зенита" Файзулин получил должность в "Акроне"
Экс-игрок сборной России Виктор Файзулин занял пост спортивного директора "Акрона".
"Акрон" приветствует Виктора Файзулина и желает ему успешной и эффективной работы на должности спортивного директора. Руководство уверено, что опыт и знания менеджера помогут решить стратегические задачи клуба как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении клуба.
Файзулин наиболее известен по своим выступлениям за "Зенит" с 2008 по 2018 год.
"Акрон" был основан в 2018 году. На данный момент клуб выступает в первенстве ФНЛ.
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