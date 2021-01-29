"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Нападающий "Хатайспора" Аарон Бупендза попал в сферу интересов "Краснодара".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", российский клуб уже начал вести переговоры и предложил за 24-летнего габонца 5 миллионов евро.

В этом сезоне Бупендза лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Турции, забив 13 голов.

Соглашение футболиста с турецким клубом истекает летом 2022 года.

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