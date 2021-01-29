Глушенков в шаге от перехода в "Химки"

Хавбек "Спартака" Максим Глушенков близок к уходу из клуба.

"Глушенков покинул расположение "Спартака" в Дубае и вскоре может отправиться в аренду в "Химки", - сообщил журналист Максим Алланазаров.

Отметим, что игрок продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки колена.

В этом сезоне Глушенков успел провести пять матчей.

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