"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту

"Реал" приостановил переговоры с капитаном Серхио Рамосом о новом контракте.

Как сообщает Marca, на 34-летнего испанца претендуют несколько европейских-топ клубов, однако в "Реале" уверены, что никто не сможет перебить их предложение.

Контракт Рамоса с клубом истекает предстоящим летом. Предложение "Реала" предусматривает понижение зарплаты.

В этом сезоне Рамос провел 18 матчей, забил три гола и один ассист.

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