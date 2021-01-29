"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту

Теги реал мадридсерхио рамос

"Реал" уверен, что другие клубы не перебьют их предложение Рамосу по новому контракту

"Реал" приостановил переговоры с капитаном Серхио Рамосом о новом контракте.

Как сообщает Marca, на 34-летнего испанца претендуют несколько европейских-топ клубов, однако в "Реале" уверены, что никто не сможет перебить их предложение.

Контракт Рамоса с клубом истекает предстоящим летом. Предложение "Реала" предусматривает понижение зарплаты.

В этом сезоне Рамос провел 18 матчей, забил три гола и один ассист.

Читайте также: Рамос склоняется к уходу из "Реала" по окончании сезона. | http://soccernews.ru
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