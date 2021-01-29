"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности

"Реал" по-прежнему настроен заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе предстоящим летом.

Как сообщает Marca, в "Реале" понимают, что у клуба непростое финансовое положение, однако им необходимо подписать футболиста мирового уровня.

Отмечается, что на данный момент у "Реала" есть 125 миллионов евро на летние трансферы. Сумма может вырасти за счет продажи игроков. "Сливочные" могут использовать в сделке Винисиуса Жуниора, которым интересуются парижане.

ПСЖ готов продать Мбаппе за 150-160 миллионов евро, если игрок откажется продлевать контракт.

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