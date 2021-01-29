"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США

"Ливерпуль" намерен подписать центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, мерсисайдцы рассматривают вариант с арендой защитника "Нью-Йорк Ред Буллс" Аарона Лонга до конца сезона.

Напомним, что у "Ливерпуля" в лазарете находятся три центральных защитника и Фабиньо, которого часто использовали в центре обороны.

В минувшем сезоне МЛС 28-летний Лонг провел 17 игр и отметился двумя голами.

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